دار الأوبرا المصرية تعلن موعد انطلاق ورش العمل التشكيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في تلقي طلبات الالتحاق بورش العمل التشكيلية، التي انطلقت منذ 14 عامًا، إذ تقبل هذا العام الأطفال والشباب من سن 7 حتى 17 عامًا، وتُقام تحت إشراف الإدارة العامة للمتاحف والمعارض بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية.

وتم تخصيص ورش في مجالات "الرسم، الخزف، الخط العربي، صناعة الحُلي، والتصوير الفوتوغرافي"، خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى 5 أغسطس، أيام: الأحد، الاثنين والثلاثاء أسبوعيًا من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا كما يُقام معرض ختامي يضم نتاج الورش من الأعمال الفنية ويمنح المشاركين شهادات تقدير .

يُذكر أن ورش العمل التشكيلية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية تأتي لرغبتها في نشر الوعي الفني والثقافي وضمن خطتها لرفع مستوى الذوق العام لدى الشباب والأطفال؛ بهدف خلق جيل جديد قادر على تذوق وإنتاج الفنون الجادة مما يسهم فى بناء المجتمع المصري..