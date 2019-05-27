بالفيديو: نور الغندور تكشف ارتباطها عاطفيًا.. وتستعد لدخول عالم تقديم البرامج

قالت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، إنها تتمنى العديد من الصفات في زوج المستقبل بأن يكون رجلًا وصادقًا مع نفسه ويخاف عليها، موضحةً أنها مرتبطة عاطفيًا في الفترة الحالية. وأوضحت في لقاء تلفزيوني أنها تستعد لدخول عالم تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج مسابقات. ونفت نور، ما أُشيع عن حصولها على متابعين لحسابها في “إنستغرام” عن طريق الدعاية المدفوعة، موضحًة أنها أجرت عملية تجميلية بأنفها، وكانت ردود الأفعال بالبداية غير إيجابية بسبب شكلها، إلا أنها تتلقى حاليًا تعليقات إيجابية.

وأوضحت أنها تنتظر الوقت المناسب للدخول إلى عالم السينما والتلفزيون في مصر، لافتًة إلى أن أقرب الأعمال لقلبها “اليوم الأسود، بركان ناعم”. وتابعت أن جنسيتها مصرية حتى الآن، موضحًة أنها استثمرت أموالها في عقارات بمصر؛ لأن هذا التوقيت للاستثمار مناسب وبه مكسب، إضافة إلى أنها بلدها. وأكدت أنها لا تعتبر نفسها فاشينيستا ولكنها فنانة، رافضًة الإعلان عن تفاصيل أجرها في الإعلانات، موضحًة أن هذا يكون وفقًا لكل إعلان. وأشارت إلى أنها لم تتعمد إطلاق شائعة حول خطبتها، منوهًة إلى أنها وضعت فيديو لخاتم تلقته هدية في عيد ميلادها، وأوضحت أنها لم تندم على أعمال قدمتها لكنها انزعجت من بعض أعمالها. وأكدت أنها عندما يزيد وزنها يكون بأقصى تقدير 6 كيلوجرامات فقط، وتعتمد نظامًا غذائيًا من خلال شرب القهوة كثيرًا.