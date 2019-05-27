بالفيديو: الفنان خالد سامي يُطمئن جمهوره على حالته الصحية

طمأن الفنان السعودي، خالد سامي، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، عبر مقطع فيديو، وذلك بعد الأزمة التي تعرض لها ودخل على أثرها قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات محافظة جدة.
وقال خالد سامي في أول ظهور له بعد أن غادر العناية المركزة إن وضعه الصحي مستقر ويتمتع بصحة وعافية، معبراً عن شكره لكل مَن سأل عنه واهتم بوضعه الصحي.
يُذكر أنه تم نقل خالد سامي إلى العناية المركزة، أول أمس (السبت)، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، نوِّم على أثرها في غرفة العناية المركزة.
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