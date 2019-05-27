منع الزيارة عن الفنان خالد سامي وغموض حول حالته الصحية

كشفت مصادر أنه مُنعت الزيارة عن الفنان المريض خالد سامي إلا للمقربين وفي حدود ضيقة تحسباً لأي مضاعفات في حالته. ووفقاً لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، يكتنف الغموض حقيقة الخطورة على حياة الفنان خالد الذي يرقد على السرير الأبيض بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكان محبو الفنان قد تداولوا صورة مؤثرة له في العناية المركزة تحت الأجهزة الطبية في أحد مستشفيات جدة.

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