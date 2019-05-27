في ذكرى ميلادها الـ 88.. تعرف على أهم محطات في حياة فاتن حمامة

يحل اليوم ذكرى الـ 88 لميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، فهي من مواليد يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 1931، و قد بدأت مسيرتها الفنية في عام 1940.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة:-

1- ولدت سيدة الشاشة العربية في مدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، وكان والدها موظفًا في وزارة التعليم، وبدأت ولعها بعالم السينما في سن مبكرة عندما كانت في السادسة من عمره.

2- فازت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بمسابقة أجمل طفلة في مصر، عندما أرسل والدها صورة لها إلى المخرج محمد كريم.

3- تزوجت سيدة الشاشة فاتن حمامة ثلاث مرات، كان الزواج الأول في عام 1947، حيث تزوجت من المخرج عزالدين ذو الفقار أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي في عام 1947، و أسسا معًا شركة إنتاج سينمائية قامت بإنتاج فيلم موعد مع الحياة في عام 1954، كما كان هذا الفيلم سبب إطلاق النقاد لقب سيدة الشاشة العربية عليها، و انتهت العلاقة مع ذو الفقار بالطلاق في عام 1954، و تزوجت عام 1955 من لورانس العرب عمر الشريف، وبعد انفصالها عن عمر الشريف بعام واحد فقط، تزوجت من طبيب الأشعة الدكتور محمد عبد الوهاب عام

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في عام 1975، وظلت تعيش معه في هدوء حتى وفاتها.

4- و من أهم أعمالها في عالم السينما و التلفزيون: "يوم سعيد"، "رصاصة في القلب"، "أول الشهر"، "ملائكة في جهنم"، "أبو زيد الهلالي"، "كانت ملاكا"، "الهانم"، "القناع الأحمر"، "خلود"، "المليونيرة الصغيرة"، "اليتيمين"، "نحو المجد"، "بيومي افندي"، "ست البيت"، "أخلاق للبيع"، "بابا أمين"، "لك يوم يا ظالم"، "أنا الماضي"، "أسرار الناس"، "أشكي لمين"، "ابن حلال"، "ابن النيل"، "وداعاٌ يا غرامي"، "أنا بنت ناس"، "كأس العذاب"، "المنزل رقم 13"، "المهرج الكبير"، "الأستاذة فاطمة"، "موعد مع الحياة"، "بنت الهوى"، "عائشة"، "عبيد المال"، "بعد الوداع"، "صراع في الوادي"، "ارحم دموعي"، "ديماٌ معاك"، "اٌثار في الرمال"، "الله معنا"، "حب و دموع"، "أيامنا الحلوة"، "صراع في الميناء"، "موعد غرام"، "القلب له أحكام"، "طريق الأمل"، "الزوجة العذراء"، "سيدة القصر"، "دعاء الكروان"، "نهر الحب"، "المعجزة"، "حكاية العمر كله"، "رمال من ذهب"، "إمبراطورية م"، "أريد حلاٌ"، "أفواه و

أرانب"، "ضمير أبلة حكمت"، "أرض الأحلام"، "وجه القمر".

5- نالت سيدة الشاشة على العديد من الجوائز و التكريمات و الأوسمة منها: أحسن ممثلة لسنوات عديدة، شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1999، جائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000، وسام الأرز من لبنان، وسام الكفاءة الفكرية من المغرب، الجائزة الأولى للمرأة العربية في عام 2001، ميدالية الشرف من قبل جمال عبد الناصر، ميدالية الشرف من قبل بطل الحرب و السلام محمد أنور السادات، ميدالية لاستحقاق من ملك المغرب الحسن الثاني بن محمد، ميدالية الشرف من قبل إميل لحود، وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري، شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 2013.

6- توفيت النجمة فاتن حمامة مساء يوم السبت الموافق 17 يناير من عام 2015، عن عمر يناهز الـ 84 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة، و كانت قد تعرضت لأزمة صحية قبل وفاتها استدعت نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر تحت إشراف زوجها، ثم خرجت بعد أن تماثلت للشفاء ثم تعرضت إلى وعكة صحية مفاجئة توفيت على إثرها.

7- أعلن الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، الحداد لمدة يومين، في كل ما يتصل بقطاع الثقافة وكل ما يتصل بالدولة، حزنًا على رحيل فاتن حمامة، كما نعت رئاسة الجمهورية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفاتها وتقدمت لأسرتها و ذويها وكافة محبيها من أبناء مصر و الوطن العربي بخالص التعازي والمواساة.