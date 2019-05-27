أحمد عبدالمنعم عن دوره في "زي الشمس": إضافة لمشواري الفني

أعرب الفنان الشاب أحمد عبدالمنعم، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني منذ عرض الحلقات الأولى له.
وأكد "عبدالمنعم" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أن الكاست ديركتور حسام الشربيني من قام بترشيحه للمخرج سامح عبدالعزيز ووافق الأخير على الفور، مُشيرًا إلى انه سعيد بالعمل مع مخرج كبير مثلسامح عبدالعزيز أضافة لمشوارة الفني".
وتابع :"بالإضافة إلى ذلك فأن المخرج سامح عبدالعزيز قام بدعمي بشكل كبير طوال الوقت خلال تصوير مشاهد زي الشمس".
وعن العمل مع الفنانة ريهام عبدالغفور لأول مرة قال :"بصراحة ريهام عبدالغفور شخصية محترمة جدًا لأبعد الحدود ومتعاونة أيضًا
وعن جديد "عبدالمنعم" قال:" أنه من المقرر ان يظهر خلال الحلقات القادمة من مسلسل لأخر نفس للفنانة ياسمين عبدالعزيز".
ويذكر ان مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد صلاح السعدني، أحمد داوود، عمر السعيد، تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.
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