اليوم.. ماجي بوغصن تنتهي من تصوير آخر مشاهدها في "بروفا"

تنتهي الفنانة ماجي بوغصن، اليوم من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "بروفا"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2019، علي شاشة قنوات LBCI و LDC اللبنانية.
وتدور أحداث المسلسل حول شخص يًدعي ماجد، يعمل
يذكر أن "بروفا"، هو مسلسل لبناني بطولة ماغي بوغصن، أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، أليكو داوود، فيفيان أنطونيوس، تأليف يم مشهدي، وإخراج رشا شربتجي.
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