اليوم.. ماجي بوغصن تنتهي من تصوير آخر مشاهدها في "بروفا"

تنتهي الفنانة ماجي بوغصن، اليوم من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "بروفا"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2019، علي شاشة قنوات LBCI و LDC اللبنانية.

وتدور أحداث المسلسل حول شخص يًدعي ماجد، يعمل

كمدير لإحدي المدارس الخاصة عند جدته ليلى، لكنه يرى أنه لا يقوم بشيء في المدرسة فيسعى للتغيير، وكذلك في حياته الخاصة بسبب المشاكل التي بينهوبين زوجته نورا، ثم يقابل ليال التي تعمل مدربة كلاب وعازفة في مطعم، وتبدأ بينهما عدد من المفارقات والمواقف.يذكر أن "بروفا"، هو مسلسل لبناني بطولة ماغي بوغصن، أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، أليكو داوود، فيفيان أنطونيوس، تأليف يم مشهدي، وإخراج رشا شربتجي.