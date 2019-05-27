عبدالله الرويشد يلتقي جمهور الكويت في ثاني أيام عيد الفطر

يلتقي المطرب الكبير عبدالله الرويشد، بالجمهور الكويتي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 مايو، لإحياء حفل غنائي كبير، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ويشاركه المطربة المغربية أسماء

لمنور.

ومن المقرر أن يشدو الرويشد خلال الحفل بأجمل أغانيه التي تُطرب محبيه وتشعلهم حماسًا، منها "ما ينسيك، مسا الكون، تبي تعرف، قلبي

معك، بديت أتعب، عطرك، أقول أقول، تسلم عليك، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال عبدالله الرويشد، ألبوم "عبد الله الرويشد 2019"، الذي طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر يوتيوب وحقق نجاحًا كبيرًا، وتضمن الألبوم 10 أغاني خليجية متنوعة.