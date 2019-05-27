كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر مع طارق الشناوي MBC مصر YouTube الحلقة 22 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، حيث يحل الفنان طارق الشناوي، ضيفًا جديدًا على الحلقة الثانية والعشرين المقرر عرضها بعد دقائق.
يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.
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