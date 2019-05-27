كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمير الليل" لـ رامى عياش ينال إعجاب الإعلام والجمهور المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النجم رامي عياش، ردود أفعال واسعة حققها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا أراء مجموعة من النقاد والصحفيين المصريين أشادوا بأدائه فى تجربته الدرامية بالمسلسل اللبناني "أمير الليل" والتى تعرض للمرة الثانية فى رمضان عبر فضائية "القاهرة والناس" وهذا ما أثار استغراب المصريين عن انتقاد بعض الصحفيين اللبنانيين للعمل.

المسلسل استطاع ان يجذب المشاهدين الى متابعته خصوصاً وأنه يضم نخبة من النجوم في العالم العربي.

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وتدور أحداثه حول سحر وغموض شخصية "الأمير عمر"، وتمرد وعنفوان شقيقة زوجته المريضة "فرح"، وذلك خلال حقبة تاريخيّة مهمّة من تاريخ لبنان في زمن الانتداب، ويمتد بالحقبة حتى أواخر ثلاثينيّات القرن الماضي، كما يظهر قصور الأمراء وبيوت قُرى لبنان.

مسلسل "أمير الليل" بطولة رامي عياش، ميس حمدان، أحمد كرارة، ليلي بن خليفة، وبيتر سمعان، ومن تأليف منى طايع، وإخراج إيلي برباري.