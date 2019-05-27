شكرا لقرائتكم خبر عن The Last Watch.. متى بكى جون سنو فى كواليس Game of Thrones.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الممثل الإنجليزى كيت هارينجتون، الذى جسد شخصية جون سنو فى المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones قد بكى كثيرا فى أكثر من موقف.

يخبرنا فيلم the last watch الذى نتعرف منه على كواليس الموسم الثامن والأخير لمسسل Game of Thrones أن كيت هارينجتون بكى مرة خلال جلسة قراءة السيناريو التى جمعت أبطال المسلسل، وحينما أدرك كيت هارينجتون فى هذه اللحظة أن هذه الأسرة سوف تتفكك قريبا، وأن هذه المعايشة واللقاءات والاجتماعات التى بدأت منذ عام 2011 وحتى 2019 تقترب من نهايتها بكى.









أيضًا بكى كيت هارينجتون خلف الكواليس فى آخر أيام تصوير مشاهده فى الموسم الثامن والأخير من Game of Thrones، حينما قيل له بأن هذا المشهد كان الأخير، وأن "مشاهدتك انتهت".





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وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكةHBO الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.