شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تحي حفلا في مصر أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت النجمة جنيفر لوبيز عن قائمة حفلاتها في شهر أغسطس المقبل، حيث تبدأ حفلات الشهر بحفل في بالأراضي المحتلة "اسرائيل" في تل ابيب يوم 1 أغسطس، ثم تطير الي موسكو لتحيي حفل يوم 4 أغسطس لتعود الي تركيا لتحيي حفل يوم 6 أغسطس قبل أن تحيي حفلها في مصر يوم 9 اغسطس في العلمين وتعود من جديد الي روسيا لتحيي حفل أخر يوم 11 أغسطس.

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كعادتها تحاول النجمة العالمية جنيفير لوبيز أن تطل علي جمهورها بشكل مميز مما يجعلها تحرص علي ممارسة الرياضة بشكل منتظم لتتمكن من الحفاظ علي قوامها الممشوق، خاصة مع تقديمها الإستعراضات والرقص علي المسرح بجانب الغناء وهو ما تطلب لياقة بدنية عالية حيث نشرت مؤخرا علي حسابها بمواقع التواصل الإجتماعي صور من استعداداتها للحفلات المقبلة من داخل الجيم.