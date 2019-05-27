- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تحي حفلا في مصر أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت النجمة جنيفر لوبيز عن قائمة حفلاتها في شهر أغسطس المقبل، حيث تبدأ حفلات الشهر بحفل في بالأراضي المحتلة "اسرائيل" في تل ابيب يوم 1 أغسطس، ثم تطير الي موسكو لتحيي حفل يوم 4 أغسطس لتعود الي تركيا لتحيي حفل يوم 6 أغسطس قبل أن تحيي حفلها في مصر يوم 9 اغسطس في العلمين وتعود من جديد الي روسيا لتحيي حفل أخر يوم 11 أغسطس.
كعادتها تحاول النجمة العالمية جنيفير لوبيز أن تطل علي جمهورها بشكل مميز مما يجعلها تحرص علي ممارسة الرياضة بشكل منتظم لتتمكن من الحفاظ علي قوامها الممشوق، خاصة مع تقديمها الإستعراضات والرقص علي المسرح بجانب الغناء وهو ما تطلب لياقة بدنية عالية حيث نشرت مؤخرا علي حسابها بمواقع التواصل الإجتماعي صور من استعداداتها للحفلات المقبلة من داخل الجيم.
كانت هذه تفاصيل خبر جنيفر لوبيز تحي حفلا في مصر أغسطس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.