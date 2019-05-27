شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام لصلاح عبد الله: "أجمد ممثل فى مصر ده ولا ايه؟" والأخير يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد إمام، على توجيه رسالة حب، للفنان القدير صلاح عبد الله الذى يشارك معه فى بطولة مسلسله الجديد "هوجان" الذى يعرض على قناة الحياة فى شهر رمضان الجارى، مؤكده أنه من أعظم الممثلين فى مصر.



محمد إمام

وشارك إمام، جمهوره بصورة تجمعه مع صلاح عبد الله، بمشهد من حلقة 21 لمسلسله هوجان، وهو يرفع السلاح في وجه المعلم بهلول استعدادًا لقتله، وكتب على الصورة قائلا: " أجمد ممثل في مصر ده ولا ايه عمنا صلاح عبد الله ".

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محمد إمام

ومن جانبه رد صلاح عبد الله على تغريده محمد إمام، قائلا: " بتلِم الدور مع بهلول يا هوجان خايف للمعلِم عليك يعلِم حبيبي يا حمادة مصر ولادة مش الأجمد ولا حاجة والله ولو بهلول حلو صحيح فإنت ليك نُصه ودي شهادة حق".



رد صلاح عبد الله على محمد إمام

و يعرض مسلسل "هوجان" على قناة الحياة، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى ، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.