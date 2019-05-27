شكرا لقرائتكم خبر عن "شيلوه" ابنة أنجلينا جولى وبراد بيت أيقونة للأناقة.. ولهذا السبب يجدونها محظوظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شيلوه جولى بيت" ابنة نجمة هوليوود أنجيلينا جولى والسوبر ستار براد بيت واحدة من أبز الأسماء التى قد تتردد على مسامعك، حيث ترصد المواقع الفنية بشكل دائم إطلالاتها المتكررة سواء بحياتها اليومية أو على السجادة الحمراء والعروض الخاصة الكبرى.

وقد احتفلت مؤخرا "شيلوه" بعيد ميلادها الـ13 وهى الفتاة التى يعتبرها الكثيرون أنها فتاة حقا محظوظة كونها نشأت فى منزل أهم نجمين بالعالم، وهو بالتأكيد ما أثر على شخصيتها بشكل إيجابى، حول كيفية التعامل مع من حولها والتعامل متبعه قواعد الإتيكيت، إضافة إلى ظهورها الدائم بأهم الأحداث العالمية.

استطاعت "شيلوه" أن تجد طريقها الصحيح نحو الأناقة، حيث تبهر العالم بكل إطلالة تظهر بها، واليوم ننشر أجمل إطلالاتها مع والديها براد بيت وإنجلينا جولى.

شيلوه جولي بيت (1)



شيلوه جولي بيت (2)

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