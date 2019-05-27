غدا الأعمال التراثية والدينية بصوت رحاب مطاوع ومحمد عزت بصالون الأوبرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد صالون الأوبرا الثقافي لقاء بعنوان تسابيح، وذلك فى التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء على المسرح الصغير ويستضيف الشاعرة شريفة السيد التى يلقى مجموعة من إبداعاتها الشعرية الفنانين حكمت الشربيني ، خالد الذهبي ، خالد عبد السلام ويديره الفنان امين الصيرفى ويتخلله فواصل غنائية تضم مجموعة من الأعمال التراثية والدينية يؤديها كل من رحاب مطاوع ومحمد عزت .
الشاعرة شريفة السيد تخرجت في كلية دار العلوم جامعة القاهرة 1981 ، عملت مسئولة عن النشاط الثقافي بمكتبات دار الكتب والوثائق القومية كما عملت بالمركز الإعلامي بهيئة الكتاب 91 ـ 93 وصحفية في جرائد ومجلات مصرية وعربية مختلفة وعضو بالعديد من المؤسسات منها اتحاد الكتاب ، جمعية شعراء العروبة ، أتيليه القاهرة ، جمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية ومؤسس ورئيس منتدى المبدعات العربيات بالقاهرة ، وصاحبة فكرة المسرح المقروء وضعت الأشعار الغنائية للعديد من الأعمال المسرحية والأوبريتات ،حصلت على العديد من الجوائز الأدبية منها جائزة الرواية من نادي القصة بالقاهرة ، جائزة المجلس الأعلى للثقافة عام عن قصيدة الليلة الواحدة والعشرون بعد الألف ، الجائزة التشجيعية من جمعية العقاد الأدبية برعاية صندوق التنمية الثقافية عام عن ديوان فراشات الصمت لها إنتاج ادبى ضخم يتنوع بين دواوين شعرية ومجموعات قصصية للأطفال ودراسات نقدية .
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