شكرا لقرائتكم خبر عن ورش فنية صيفية بدار الأوبرا للأطفال والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى تلقى طلبات الالتحاق بورش العمل التشكيلية التى انطلقت منذ أربعة عشر عاما، حيث تقبل هذا العام الأطفال والشباب من سن 7 حتى 17 عام، وتقام تحت إشراف الإدارة العامة للمتاحف والمعارض بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية وبمشاركة مجموعة من أساتذة الجامعات المتخصصين والفنانين المحترفين فى مجالات ( الرسم ، الخزف ، الخط العربى ، صناعة الحلى ، ابنى بيتك ، اعادة تدوير الخامات والتصوير الفوتوجرافى ) خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى 5 أغسطس أيام الأحد ، الاثنين والثلاثاء أسبوعيا من الســـاعة العاشرة والنصف صباحاً، وحتى الواحدة ظهراً كما يقام معرض ختامى يضم نتاج الورش من الأعمال الفنية ويمنح المشاركين شهادات تقدير .

ورش العمل التشكيلية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية تأتى امتدادا لخطواتها الرامية الى نشر الوعى الفنى والثقافى وضمن خطتها لرفع مستوى الذوق العام لدى الشباب والأطفال بهدف خلق جيل جديد قادر على تذوق وإنتاج الفنون الجادة مما يسهم فى بناء المجتمع المصرى .