كيم كاردشيان وكاني ويست يحفتلان بمرور 5 سنوات زواج بهذه الطريقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان والمغني كاني ويست بمرور 5 سنوات على زواجهما، حيث اصطحب ويست زوجته كيم إلي حفل النجمة العالمية سيلين ديون في لاس فيجاس، حيث ارتدت طقم من اللون الأبيض بينما خرجا من باب جانبي للإبتعاد عن تكدس الجمهور. Advertisements نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان استقبلت مؤخرا مولودها الرابع والذى حملته أم بديلة لها كالعادة. وكان آخر ظهور لكاردشيان فى مهرجان Met Gala لعام 2019 الذى أقيم الأسبوع الماضى فى مدينة نيويورك الأمريكية، والتى ارتدت فيه فستان من تصاميم ثييري لاتكس مطرز بالخرز، واستغرق إنتاجه ثمانية أشهر، وتعد المرة الاولى منذ ما يقرب الـ 20 عاما التى يصمم فيها المصمم "موجلر" مؤسس ماركة House of Mugler فستان من أجل شخصية بعينها.

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