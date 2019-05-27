شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض الفيلم بساعات.. شاهد صور حصرية من Harry & Meghan: Becoming Royal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من عشاق و محبي النجمة الأمريكية ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري، عرض الفيلم التليفزيوني" Harry & Meghan: Becoming Royal " عبر " Lifetime "، والذي تدور أحداثه في أجواء رومانسية حول قصة حب ماركل وهاري، إضافة إلى تسليط الضوء على بعض تحديات الحياة التي لا توصف داخل العائلة المالكة، إضافة إلى وضع بعض الاساسيات للزوجين ليجاد التوازن والسير علي خطي سليمة اتباعا للتقاليد الملكية .

و قد كشف موقع " vogue " عن عدد من الصور المأخوذة من الفيلم ، وابرزها هو مشهد حفل زفاف ماركل وهاري، آخر مع ماركل بوالدتها في السيارة .

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الفيلم من بطولة تيفاني سميث و لورا ميتشل و شارلي فيلد و جوردن واهلن و كارلي كولينز و لويز بوند و نتالي مون ، بدء تصوير الفيلم 28 يناير الماضي واستمر حتي 15 فبراير الماضي .



من الفيلم (1)