شكرا لقرائتكم خبر عن من الفائز الوحيد فى Game of Thrones.. بران أم تيريون؟ صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مسلسل Game of Thrones ولكن لم تنته النظريات، أو النقاشات والرؤى المختلفة، أبرز هذه النظريات، هى محاولة الإجابة عن الفائز الحقيقى فى نهاية الملحمة الفانتازية، والأكثر شهرة فى العالم.

المعروف أن مسلسل Game of Thrones انتهى بتتويج بران ستارك ملكا على الممالك الستة، وليس السبعة، لكن من قال أنه هو الفائز؟ بينما تيريون لانيستر لا يزال حيا؟



Tyrion

في Westeros لا يمكن لأى حد أن يسن القوانين إلا الملوك، وهو ما يعنى أنه لا يمكن لأى شخص آخر أى يعمل على تغيير القوانين، وفى حالة عدم وجود ملك واضح، ووجود نزاع حول العرش الحديدى، فيتم استدعاء المجلس الأعلى الذى يضم العائلات الكبرى واللوردات لاختيار واحد.

في ذلك المجلس، وكما رأينا سمح لـ Tyrion بإنشاء قانون جديد، وأصبح هذا القانون الجديد بمثابة الحكم النهائى للممالك السبعة، بما فيهم الملك الجديد للممالك الستة كما رأينا.



جون سنو قتل دانى ولكنه لا يريد العرش الحديدى

وبما أن الحكام وحدهم من يضعون القانون، فإن تيريون لانيستر كان الحاكم غير الرسمى عندما قبل منه تقديم اقتراحه وكان فى هذه اللحظة بمثابة صانع القانون، وتقليديا، ولاكتساب القوة، كان على Tyrion من أجل أن يصل إلى مبتغاه أن يقدم لهم هذا القانون، وقد نجح فى ذلك.

ربما تكون هذه النظرية، أو الرؤية غير مرضية بالنسبة لك، لكن لا يمكنك بشتى الطرق أن تنكر أنه Tyrion وحده هو من خلق التغيير الأكثر أهمية واستمرارية في Westeros منذ آلاف السنين.

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بعد إقرار مقترح Tyrion انتهت قواعد اللعبة التى عشنا معها طويلا، فلم يعد التاج بمثابة تأمين سلالة للعائلة، بل لقد أصبح بمثابة سجن، وسجن مدى الحياة.



تيريون مع جيمى لانيستر

ومن هنا، ألا ترى أن Tyrion هو الفائز وليس بران ستارك، فتغيير القوانين يتطلب ملكا، لكن تيريون هو الشخص الذى قام بتغير القانون دون أن يصبح ملكا، وجاء الملك الجديد وفقا لقوانينه هو، ولهذا فإن بران ستارك ليس هو الفائز، ناهيك عن أن اختياره جاء بعدما انتهت قواعد اللعبة التى بنى عليها الصراع.

وإذا ما عدنا إلى الوراء، فسوف نعرف أن دانى، كانت ملكة على Westeros فى اللحظة التى استمتعت فيها إلى رن الأجراس، إلا أنها لم تحصل على لمساتها الخاصة والأخيرة بعد احتلالها لـ King's Landing حتى حينما اقتربت من العرش الحديدى، لم تأخذ فرصتها بالجلوس عليه، وبعد وفاتها، فإن جون سنو، ونسبه الحقيقى لم يكن معروفا إلى المجلس برمته، ولم يناقش أحد ذلك، بل بدا وكأن التعامل معه يتم وفق تبعيته إلى عائلة ستارك.



Tyrion Lannister won the game of thrones.

ومن هنا، فإن جيندرى الذى كان بمثابة الصف الثانى بعد جون سنو، كان لا يزال لقيطًا، لأن داني لم تكن ملكة الممالك السبعة عندما توجته أو أعلنت شرعيته، ولم يحصل على ما وعدته إياه قبل احتلال King's Landing.

لقد كان التاج حائرا بينهم، وبدا المشهد فى لحظة ارتباك، ولكن الأهم من ذلك، هو تيريون لانيستر، الذى كان على علم بكل شيء، بدا وكأنه هو الملك الذى تنازل عن التاج، لقد مارس سلطة الملك فى سن القوانين وفقا لرؤيته، ومن هنا، فلا شك فى أنه هو الفائز الوحيد فى النهاية.