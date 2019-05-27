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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى لمخرج الواد سيد الشحات: "صاحب الفضل الاول بعد ربنا فى النجاح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد فهمى، على توجيه رسالة شكر لمخرج مسلسله " الواد سيد الشحات" أحمد الجندى، معبرا عن سعادته بالتعاون و العمل معه.
ونشر فهمى، صورة تجمعه بالمخرج أحمد الجندي، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "صاحب الفضل الأول بعد ربنا في النجاح، شكرا أحمد الجندى".
مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.
أحمد فهمى
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