شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل كلبش 3 الحلقة 22 على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل " كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، على شاشة قناة ON E، حيث يعاد عرضها فى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ومن المقررأن تكشف الحلقة عن تخطيط اللواء جلال خطاب – أحمد عبد العزيز -وسليم النصارى – أمير كرارة عن تأمين أكرم صفوان – هشام سليم للدخول إلى شمال سيناء، فضلا عن البحث عن المصل الذى تعمل عليه الأجهزة المعنية من أجل "مالك" نجل سليم الأنصارى، بالإضافة إلى أحداث أخرى .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.