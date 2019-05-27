تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى حشيش بعد نقله للمستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى حشيش، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها لغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة.

نهال عنبر، قالت في تصريحات صحفية، إن مصطفى حشيش خرج من المستشفى أمس الأحد، بعد تحسن حالته الصحية بشكل كبير، ويقضي حاليًا فترة النقاهة في منزله.

وأضافت، الأطباء أكدوا استقرار حالته، وأوصوا له بفترة راحة في البيت، مؤكدة أنه يستطيع الآن التواصل مع أصدقائه ومحبيه عبر الهاتف.

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يذكر أن الفنان مصطفى حشيش يشارك في سباق دراما رمضان، بمسلسل «لآخر نفس»، وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني.

مصطفى حشيش، من مواليد عام 1953، له عدة مساهمات فنية وخاصة في مجال الدراما، حيث شارك في مسلسل «حديث الصباح والمساء»، ولفت إليه الأنظار بموهبته.

الفنان المصري شارك بعد ذلك في عدة أعمال ومنها «أوبرا عايدة»، كما قدم دور الرجل الصعيدي وشارك في أعمال: «أوراق مصرية، أميرة في عابدين، الإمام المراغي، عمارة يعقوبيان، أفراح إبليس، الجماعة»، وغيرها.