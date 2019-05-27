أحمد السقا يعلق للمرة الأولى على المنافسة بينه وبين محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري أحمد السقا، إن الدراما المصرية هي الأم على مستوى الدراما العربية، فطوال العمر أبطالنا هم فريد الأطرش، و أسمهان، و صباح، فلا يصح تصنيف الدراما بمصرية أو غيرها لأننا أمة واحدة.

وعن منافسة الفنان محمد رمضان له في السباق الرمضاني، أكد خلال لقائه في برنامج «عرب وود»، والمذاع عبر فضائية «روتانا»، محمد رمضان شئنا أم أبينا، هو رجل نجم وزميل أحترمه وأحترم مجهودة بشدة، وربنا يوسع عليه وينجحه زيادة إن شاء الله، وأي منافسة إيجابية فهي للصالح العام.

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أحمد السقا، يشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “ولد الغلابة”، من بطولة أحمد السقا، وإدوارد، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي؛ وغيرهم من نجوم الفن.

كما يشارك الفنان محمد رمضان، في السباق الرمضاني بمسلسل «زلزال»، من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، وماجد المصري، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي.