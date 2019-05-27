تسير مليون كيلومتر دون شحن.. "جاك" الصينية تطلق سيارة "خارقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة "جاك" الصينية حاليا لإطلاق سيارة كهربائية ذات بطارية خارقة، يمكنها السير لمسافة مليون كيلومتر، دون تغيير البطارية أو شحنها.

وأعلنت جاك لصناعة وتطوير السيارات مؤخرا عن نيتها إطلاق سيارة كروس أوفر كهربائية، بمواصفات متقدمة تجعلها واحدة من أكثر السيارات تطوراً في الأسواق.

وبحسب ما أعلنته الشركة الصينية تنوي جاك تزويد سيارتها المرتقبة ببطارية سعة 66 كيلووات في الساعة، وبوحدة تبريد سائل تمنع ارتفاع درجة حرارتها لأكثر من 35 درجة مئوية.

كما أعلنت الشركة الصينية أن سيارتها ستكون بها تقنيات متطورة تسمح بشحنها في ظرف نصف ساعة فقط، لتتمكن المركبة من قطع نحو 500 كلم بالشحنة الواحدة.

وتتميز بطارية “iEVS4” الجديدة، عن باقي البطاريات المتوفرة بالسيارات الكهربائية الأخرى بأنها تعمل لسنوات طويلة، وتكفي السيارة لقطع مسافة تصل إلى مليون كلم، قبل أن يضطر المستخدم لاستبدالها.