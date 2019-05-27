مجموعة "لاسيرين" تجمع مشاهير بارزين على السحور.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت مجموعة "لاسيرين" للتجميل مأدبة سحور جمعت كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، حيث قدمت لهم الدعوة من مالكة المجموعة "ميرنا يونس"، وذلك في أشهر الفنادق بدبي.
الأمسية الرمضانية كانت مختلفة في أجواء رمضانية لافتة جمعت عددًا من الدبلوماسيين والفنانين ورجال الأعمال وسيدات المجتمع والإعلاميين ومصممي الأزياء العالميين.
فقد حملت أجواء السحور الكثير من الكواليس، خاصة في ظل وجود هذه الكوكبة من النجوم، ومنهم الفنانة لبلبة، الفنان قصي خولي، الفنان وليد توفيق، الفنان معتصم النهار، الفنانة صفية العمري، الفنانة إيمي سمير غانم، الفنانة وفاء عامر، الفنانة دينا حايك، الفنانة رجاء الجداوي والفنانة لاميتا فرنجية، الفنانة حياة الإدريسي، الفنان علاء زلزلي، الفنانة صباح الجزائري، والفنانة أروى وغيرهم من الوجوه البارزة.
وافتتحت سيدة الأعمال والمحامية ميرنا يونس كلمتها بتوجيه التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، بمناسبة عقد قران كل من ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأخويه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ونائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات، متمنية دوام الخير والأفراح في الإمارات.
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