شكرا لقرائتكم خبر عن من إسكندرية للزمالك.. فرقة قرار إزالة تقدم سهرة روك رمضانية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة قرار إزالة لمفاجأة جمهورها فى القاهرة بعد غياب، عبر سهرة غنائية رمضانية، تطل خلالها عبر مسرح علبة ألوان فى الزمالك، وذلك فى تمام التاسعة مساء اليوم.

وتقدم قرار إزالة توليفة غنائية دسمة من أغنيات ألبومها الجديد "دور ملعوب"، خلاصة تجربتها الموسيقية فى الساحة لأكثر من 4 سنوات، والذى يضم فى جعبته دستة أغنيات، منها "مراية حكايتك" و"ميكروسكوب"، و"شريط بيسف"، والتى تم إطلاقها مؤخرًا بشكل فيديو كليب.