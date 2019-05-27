شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض فيلم يرصد تفاصيل حياة ميجان ماركل وزوجها الأمير هارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حياة ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري مليئة بالأسرار والكواليس التي لم تظهر للعالم حتى الآن، وهو ما جعل الزوجين محط تركيز وتكهنات الكثير من المواقع والمجلات الفنية .

وحسب موقع "ibtimes " اليوم سوف يتم يعرض الفيلم التليفزيوني" Harry & Meghan: Becoming Royal " علي " Lifetime " ، والذي يدور في اجواء رومانسية حول قصة حب ماركل وهاري، إضافة الي تلسيط الضوء على بعض تحديات الحياة التي لا توصف داخل العائلة المالكة، إضافة إلى وضع بعض الاساسيات للزوجين ليجاد التوازن والسير علي خطي سليمة اتباعا للتقاليد الملكية .

الفيلم من بطولة تيفاني سميث و لورا ميتشل و شارلي فيلد و جوردن واهلن و كارلي كولينز و لويز بوند و نتالي مون ، بدء تصوير الفيلم 28 يناير الماضي واستمر حتي 15 فبراير الماضي .