شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة مسلسل ابو جبل الحلقة 22 على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر عرض مسلسل النجم مصطفي شعبان "أبو جبل" علي قناة on e الساعة التاسعة والنصف كعرض أول لها حيث ستتكشف مفاجآت كثيرة وأحداث ساخنة، خاصة أن الحلقة السابقة وهي الحلقة الـ 21 شهدت هروب مصطفي شعبان بعد اتهامه بارتكاب جريمة حرق وقتل أطفاله وسرقة 30 مليون جنيه .

كما ظهر مصطفى شعبان للمرة الأولى بعد هروبه من الشرطة مختبأ عند الفنانة فتحية طنطاوي "أم أحمد"، بالإضافة إلى نشوب مشادة بين "رزق" و"سعد" بسبب تذكير الأول للأخير بتأنيب الضمير بسبب ما قاموا به ضد أخاهم "حسن" وعدم الوقوف بجانبه واتهامه بسرقة الأموال.

كما شهدت الحلقة 21 تطور جديد فى الأحداث حيث تفقد "رحاب" نجلاء بدر جنينها من زوجها "سعد" محمد دياب ويتم اجهاضها ويسيطرالحزن على أهلها بعد فقدان حفيدهم وانتهت أحداث الحلقة دون أن يتعرف مصطفى شعبان "حسن" على المتورط فى وضع الأموال فى شركة حسن، حتى يظل اتهامه قائما بسرقة الأموال

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يذكر أن مسلسل "ابو جبل" يقوم ببطولته مصطفى شعبان ومحمد دياب ومحمد على رزق وعائشة بن أحمد ونجلاء بدر وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.من انتاج سينرجي