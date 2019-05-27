شكرا لقرائتكم خبر عن غالية التونسية تجمع الأصالة والمعاصرة فى أمسيات الأوبرا الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة التونسية غالية بن على حفل غنائي على المسرح المكشوف ضمن أمسيات الأوبرا الرمضانية ، وبأسلوبها المعهود الذى يحمل طابع البساطة والمرح وبشخصية فنية متفردة، قدمت عدداً من المؤلفات التراثية المصرية والتونسية إلى جانب مجموعة أعمالها الخاصة التي أثبتت قدرتها على الغناء باللغة العربية الفصحى واللهجة العامية المصرية وصاحبتها بحركات إيقاعية راقية ورشيقة تفاعل معها الجمهور وصاحبها بالتصفيق . Advertisements غالية بن على مطربة تونسية ولدت فى بلجيكا ، تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط و الثقافات الموسيقية المتنوعة ، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية ، اتمت دراستها الجامعية في بروكسل ( بلجيكا ) كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص ، تعرفت على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996 لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم ، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .

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