شكرا لقرائتكم خبر عن لآخر نفس الحلقة 21.. أحمد صلاح حسنى يساعد ياسمين عبد العزيز فى اللغز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض على شاشة قناة "الحياة"، أحداثاً متتابعة، حيث عادت سلمى – ياسمين عبد العزيز إلى منزلها بصحبة أدهم – أحمد العوضى، بعدما استطاعا أن ينقذا الأطفال فى المدرسة من تفجير بحزام ناسف، كانت قد ارتدته طفلة ذات 12 عاما، مكلفة من الجماعات الإرهابية، بمساعدة والدتها ، التى تجسدها نوال سمير .

وفى مشهد مفاجأة، اقتحمت نهى – ثراء جبيل، منزل ناهد – هاجر الشرنوبى، لتجد زوجها "عزت" – مراد مكرم متواجد بالمنزل، لتدخل معه فى مشادة كلامية وتفضحه وتواجهه بزواجه من ناهد منذ عام، كما فضحته وأكدت له أنها كانت تحب رجل آخر وتركتهم فى حالة من الغضب.

وخلال استعراض الحلقة، بدأ حازم - فتحى عبد الوهاب سرد الأحداث عن طريق رواية " أوسكار وايلد" التى تعد محور الأحداث، حيث بدأ يتراجع عما فعله فى الفترات الماضية، سواء بتعاونه مع المنظمات الإرهابية، أو تسهيله لتهريب السلاح والمخدرات وخلافه، وعن طريق سرد الرواية أوضح أن حازم بدأ يشعر بتأنيب الضمير على سيل الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء، وبدأ يفكر فى تعديل الأمور .

وذهب عزت إلى نهى زوجته ، ليساومها على أنه سيأخذ طفل ناهد وسيكتبه بأسمها من أجل المحافظة على علاقتهم، فأكدت له نهى إن لم يحدث ذلك ستضطر لفضحه عند شقيقها سليم – أحمد صلاح حسنى، ويطردونه من الشركة وتطلق منه .

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وخلال سير الأحداث، أسند أبو زياد أمير الجماعة الإرهابية لسعيد، مهمة تصفية "ياسر " – محمد عز، بسبب خيانته، حيث تراجع عن أفكار الجماعة فى الفترة الأخيرة، بعدما وقع فى حب "دينا" – هند عبد الحليم.

وفى مشهد مؤثر، صارح سليم – أحمد صلاح حسنى، نفسه بأوجاعه، حيث بدأ يسرد شكل حياته، عندما كان يحب سلمى – ياسمين عبد العزيز وهى تزوجت من شخص آخر، وشقيقته "نهى" – ثراء جبيل، التى تكرهه من أجل الميراث، وخلال حديثه مع نفسه، أعلن شعوره بالخوف من الموت دون أن يسأل عنه أحد.

وفى مشهد النهاية، طلب سلمى – ياسمين عبد العزيز مساعدة سليم - أحمد صلاح حسنى فى حل اللغز الجديد، الذى يحتوى على تفجير أخر، يكاد يقتل أرواحا بريئة، وبالفعل قرر حسنى مساعدتها هى وأدهم عن طريق "هدى".

مسلسل "لآخر نفس" يعرض على شاشة قناة "الحياة" ، فى تمام الساعة الثامنة مساء، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.