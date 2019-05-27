فن ومشاهير

شاهد.. ماريا كارى بصحبة أولادها على المسرح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيت النجمة العالمية ماريا كاري حفل غنائي في لندن وكان مفاجأة الحفل هو ظهور ابناءها التوأم موراكون ومونرو ويبلغان من العمر 8 سنوات.

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ولاقى صعود موراكون ومونرو ترحابا من الجمهور الذي ارتفعت أصوات صيحاته تهليلا بصعودهما على المسرح إلى جوار والدتهما النجمة ماريا كاري.

 

وتعتبر ماريا كاري أيقونة غناء عالمية حيث نالت مؤخرا النجمة الشهيرة جائزة " Icon Award " ضمن حفل توزيع جوائز " Billboard Music Awards " لعام 2019 و يأتي نيلها للجائزة كونها استطاعت ان تضع بصمة مميزة في عالم الغناء مما جعلها ذات " ستايل " مبهر من الصعب تقليده أو استنساخه .

 

 

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