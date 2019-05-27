شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماريا كارى بصحبة أولادها على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيت النجمة العالمية ماريا كاري حفل غنائي في لندن وكان مفاجأة الحفل هو ظهور ابناءها التوأم موراكون ومونرو ويبلغان من العمر 8 سنوات. Advertisements ولاقى صعود موراكون ومونرو ترحابا من الجمهور الذي ارتفعت أصوات صيحاته تهليلا بصعودهما على المسرح إلى جوار والدتهما النجمة ماريا كاري. وتعتبر ماريا كاري أيقونة غناء عالمية حيث نالت مؤخرا النجمة الشهيرة جائزة " Icon Award " ضمن حفل توزيع جوائز " Billboard Music Awards " لعام 2019 و يأتي نيلها للجائزة كونها استطاعت ان تضع بصمة مميزة في عالم الغناء مما جعلها ذات " ستايل " مبهر من الصعب تقليده أو استنساخه .

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