شكرا لقرائتكم خبر عن اجادة فتحى عبد الوهاب اللغة العربية بـ "Voice Over" فى مسلسل "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاد النجم فتحى عبد الوهاب النطق باللغة العربية فى الـ "Voice Over" خلال حلقات مسلسل "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض ضمن السباق الرمضانى على شاشة قناة "الحياة".

وتعتمد أحداث المسلسل على "راوى" وهو حازم – فتحى عبد الوهاب - لرواية "أوسكار وايلد" التى تحتوى على جميع ألغاز المسلسل، والتى أجبرت البطلة على البحث عن حلول هذه الألغاز الذى تركها لها زوجها الضابط المتوفى .

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وفى سياق متصل، أوشك فتحى عبد الوهاب على الانتهاء من تصوير المسلسل، حيث يتبقى له 4 أيام كاملة وينتهى من التصوير نهائياً، وتعتمد شخصية فتحى فى الأحداث على الإثارة والتشويق، خاصة أن الشخصية هى محور العمل، فضلا عن الشكل والأداء الحركى وتكنيك الوجه.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.