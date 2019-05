شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس Game of Thrones.. رد فعل جون سنو حينما علم بقتل دانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع عشاق المسلسل العالمى Game of Thrones مساء اليوم، الفيلم الوثائقى The Last Watch والذى يدور حول كواليس الموسم الثامن والأخير من المسلسل الفانتازى الأكثر شهرة فى العالم.

وفى هذا الفيلم، سوف يتعرف المشاهد على رد فعل الممثل كيت هارينجتون، الذى يؤدى شخصية جون سنو، حينما علما بأنه سوف يقتل دينيريس تارجاريان، والتى تجسدها الممثلة إميليا كلارك.

Advertisements

وفى الحلقة الأخير من Game of Thrones شاهد عشاق المسلسل مشهد قتل جون سنو لدينيريس تارجاريان، وما أعقبه من نتائج لذلك.

وتعرض شبكة HBO الفيلم الوثائقى The Last Watch، والذى يأتى بعد مرور أسبوع واحد على ختام الموسم الثامن والأخير من الملحمة الفانتازية.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.