شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام أمسيات الأوبرا الرمضانية بأمسية صوفية للمولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر برنامجها الرمضانى بأمسية لفرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التونى تقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين على المسرح المكشوف تتضمن مزيجا فنيا يعد أحد ألوان التراث المصرى، حيث يجمع رقصة التنورة الشهيرة مع الإنشاد الديني والابتهالات عاكساً حالة فريدة من التصوف .

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المولوية فن فلكلوري نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلي مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد منشدها ومنظرها الفكرة عامر التونى عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المميزة .