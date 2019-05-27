شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد التريلر النهائى لفيلم Godzilla: King of the Monsters والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على فيلم " Godzilla: King of the Monsters " تريلر نهائي للعمل ، والذي وصلت مدته إلى دقيقة واحدة فقط ، ظهرت بها معركة ملحمية بين جودزيلا والملك جيدورا و التنين ذى الرؤوس الثلاثة، وحقق التريللر نسبة مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" لأكثر من 2.7 مليون مشاهدة .

يذكر أن فيلم " Godzilla: King of the Monsters " شارك في بطولته عدد كبير من النجوم ، من أبرزهم ميلي بوبي براون ، وكيلي شاندلر و فيرا فارميجا و سالي هوكينز و شاليز دانس ، وغيرهم .

Advertisements