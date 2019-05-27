بالفيديو- بعد كسر قدمها.. أمير الكويت يزور سعاد عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الفنانة الكويتية الكبيرة سعاد عبدالله، للاطمئنان على صحتها عقب إصابتها بكسر في قدمها إثر سقوطها.

وتم تداول الفيديو على موقع "تويتر"، ونال إعجاب عدد كبير من الجمهور ووصفوا الشيخ بأمير الإنسانية والرحمة، ووجهوا الرسائل لسعاد للاطمئنان على صحتها، متمنين لها تمام الشفاء.

يُذكر أن سعاد عبدالله تشارك في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل "أنا عندي نص" يتناول قصة اجتماعية في إطار من الكوميديا السوداء، حول امرأة تسعى للحصول على حقوقها المدنية والشخصية. يشاركها البطولة سليمان الياسين وهدى الخطيب وشجون، إخراج منير الزعبي.