بالصور والفيديو| بينهم شاروخان.. نجوم الهند يودعون المخرج فيرو ديفجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

رحل صباح اليوم المخرج الهندي الشهير فيرو ديفجان، والد النجم أجاي ديفجان، عن عمر ناهز الـ85 عامًا.

توفي مخرج أفلام الحركة الشهير بمستشفى مومباي متاثرًا بأمراض الشيخوخة.

وقد اشتهر فيرو بإخراج مشاهد الأكشن بالأفلام، كما أنه أخرج فيلم "Hindustan Ki Kasam" للنجم أميتاب باتشان عام 1999.

وقد حضر الجنازة عدد كبير من نجوم الهند أبرزهم النجم شاروخان، وآيشواريا راي وزوجها الفنان أبهيشيك باتشان.