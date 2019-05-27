بعد إعلان نتفليكس عرضها.. أبرز المعلومات عن "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت شركة نتفليكس العالمية، عن تعاون جديد بين المنتج محمد حفظي، والمخرج عمرو سلامة، لتحويل سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة"، إلى مسلسل تليفزيوني، يعرض حصريًا لجمهور الشبكة خلال الفترة القادمة.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن "ما وراء الطبيعة":

_ هي سلسلة روايات خيالية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

_ مكونة من 80 عدد، وهي روايات للجيب، بدأ نشرها عام 1993، وآخر إصداراتها عام 2014.

_ بطلها طبيب متقاعد يدعى رفعت إسماعيل.

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_ بدأت أحداث الروايات عام 1959.

_ تتحدث عن سلسلة من الحوادث الخارقة للطبيعة يتعرض لها الطبيب، أو حكايات تصله من أشخاص مختلفين، سمعوا عن علاقته بعالم الخوارق.

_ تعرف بأنها "روايات تحبس الأنفاس، من فرط الغموض والرعب والإثارة".

_ من أبرز الحكايات في الأعداد الصادرة، "حكايات التاروت"، "أسطورة بعد منتصف الليل"، "وراء الباب المنغلق"، و"المتحف الأسود".

_ قام برسم أغلفة الروايات الفنان إسماعيل دياب، وبعد رحيله عام 2004، تولى الفنان أحمد شوقي رسم الأغلفة.

_ أول رواية حملت اسم "مصاص الدماء وأسطورة الرجل الذئب"، أما آخر الإصدارات كانت "أسطورة الأساطير".