محمد حفظي وعمرو سلامة يعلقان على تجربتهما في "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أعلنت شبكة "Netflix" (نتفليكس) اليوم الاثنين، أنها بصدد عرض ثالث مسلسلاتها الأصلية من الشرق الأوسط وأول عمل مصري سيكون مقتبساً من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق.

وأكدت الشبكة على حسابها في موقع "تويتر" أن المسلسل سيكون من رؤية المخرج والمنتج التنفيذي عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

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من جانبه، علق المنتج محمد حفظي على هذه الخطوة قائلاً" " فخور بالتعاون مع Netflix لتطوير روايات ما وراء الطبيعة القريبة إلى قلبي، كما أني متحمس للتعاون مجدداً مع صديقي وزميلي المخرج عمرو سلامة. وأنا واثق أننا سويًا بالتعاون مع Netflix سنعمل على تقديم عمل بمواصفات عالمية وبشكل رائع يليق بالدراما المصرية والعربية".

أما عمرو سلامة فقال "أنا في غاية الحماس لهذا المشروع حيث كان حلمي من بداية مشواري في صناعة الأفلام هو تحويل روايات (ما وراء الطبيعة) وتقديمها برؤية مختلفة مع الاحتفاظ بروح ما وراء الطبيعة. ولا أستطيع الانتظار لتقديم هذه القصص المثيرة إلى جمهور نتفليكس في 190 دولة حول العالم."

تجدر الإشارة إلى أن شبكة Netflix بدأت بعرض 4 أعمال عربية رمضانية على موقعها بشكل يومي خلال شهر رمضان