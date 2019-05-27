أحلام تتلقى رسالة خاصة تجعلها في غاية السعادة.. شاهد من أين وصلتها؟

قامت احدى متابعات الفنانة أحلام الشامسي بتقديم هدية مميزة لها وهي عبارة عن عن رسالة مدونة على ورقة من امام الكعبة الشريفة في مكة المكرمة ونشرتها الفنانة على صفحتها عبر انستجرام بخاصية “الستوري” .

وشاركت الفنانة الاماراتية عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بصور من صديقة لها تدعى شهد الزايدي، وكتبت في الرسالة من داخل الحرم المكي: “يا رب وعلى أرضك ومن داخل بيتك العظيم وبكل حواسي أناجيك أسعدها يا رب ووفقها وكن معها واحميها واغفر ذنوبها واجبر خاطرها واحفظها في ودائعك أم فاهد”.

وفي رسالة ثانية، كتبت الشابة لأم فاهد قائلة: “اللهم قوها بك وكن معها اللهم قرب لها من أرادها لشخصها ولصحبتها وليقف معها في الصعاب وابعد عنها كل من أراد بها سوء ومصلحة ونفاق”.