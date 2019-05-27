عبدالله الرويشد يلتقي بجمهور الكويت في ثاني أيام عيد الفطر

يلتقي المطرب الكبير عبدالله الرويشد، بالجمهور الكويتي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 مايو، لإحياء حفل غنائي كبير، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ويشاركه المطربة المغربية أسماءلمنور.
ومن المقرر أن يشدو الرويشد خلال الحفل بأجمل أغانيه التي تُطرب محبيه وتشعلهم حماسًا، منها "ما ينسيك، مسا الكون، تبي تعرف، قلبي
يذكر أن أخر أعمال عبدالله الرويشد، ألبوم "عبد الله الرويشد 2019"، الذي طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر يوتيوب وحقق نجاحًا كبيرًا، وتضمن الألبوم 10 أغاني خليجية متنوعة.
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