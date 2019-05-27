بعد تعاونه مع نتفليكس.. عمرو سلامة يفي بوعده لأحمد خالد توفيق

عبر المخرج عمرو سلامة، عن سعادته بعد تعاقده مع نتفيلكس على عرض مسلسل بعنوان "ما وراء الطبيعة"، وأعلن أن تلك الخطوة بمثابة وفاء لوعد قديم صدر منه للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق قبل خمس سنوات من الآن.

نشر "سلامة" مقطع فيديو تحدث فيه للدكتور أحمد خالد توفيق من

خلال مداخلة تليفونية في أحد اللقاءات التليفزيونية، وعده فيها بأن يخرج مسلسل ما وراء الطبيعة بأحسن جوده وينافس الأعمال العالمية، وعلق قائلًا: "فيديو من خمس سنين كنت أتمنى أن تكون معنا وآسف للتأخر الذي أزعجك أتمنى أنتقدر أنه لم يكن بيدي.. سنحبك يا عراب حتى تحترق النجوم".

يذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات خيالية تحمل نفس الاسم للدكتور أحمد خالد توفيق، وتدور حول شخصية خيالية لطبيب مصري متقاعد يمر بالعديد من الحوادث الخارقة للطبيعة في حياته.