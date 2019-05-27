عبر المخرج عمرو سلامة، عن سعادته بعد تعاقده مع نتفيلكس على عرض مسلسل بعنوان "ما وراء الطبيعة"، وأعلن أن تلك الخطوة بمثابة وفاء لوعد قديم صدر منه للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق قبل خمس سنوات من الآن.
نشر "سلامة" مقطع فيديو تحدث فيه للدكتور أحمد خالد توفيق من
يذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات خيالية تحمل نفس الاسم للدكتور أحمد خالد توفيق، وتدور حول شخصية خيالية لطبيب مصري متقاعد يمر بالعديد من الحوادث الخارقة للطبيعة في حياته.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعاونه مع نتفليكس.. عمرو سلامة يفي بوعده لأحمد خالد توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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