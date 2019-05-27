بالفيديو.. كواليس إعلان عمرو دياب "جمع حبايبك"

طرحت الشركة الراعية لإعلان الهضبة عمرو دياب الجديد في رمضان "جمّع حبايبك"، فيديو لكواليس تصوير مشاهد الإعلان، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
واحتوت الكواليس على كيفية تصوير المشاهد التي خرجت للجمهور،والتي تساءل عنها فور طرح الإعلان في بداية شهر رمضان، جمعت المشاهد بين دياب وأقاربه وأصدقائه، بالإضافة إلى كبار نجوم الفن وأبرزهم "عزت
يذكر أن الإعلان قد حصل على نسبة مشاهدة ضخمة تخطت الـ53 مليون مشاهدة، وكتب كلمات "جمّع حبايبك" الشاعر:تامر حسين، ولحنها:شادي حسن، ومن توزيع:أسامة الهندي.
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