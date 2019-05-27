عمرو سلامة يتعاون مع نتفليكس لتقديم مسلسل ما وراء الطبيعة

أعلن المخرج عمرو سلامة، عن تعاون جديد يجمع بينه وبين المنتج محمد حفظي، من خلال عمل فني بعنوان "ما وراء الطبيعة"، يُعرض علي نتفليكس، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات

العالمي "تويتر".

وكتب "سلامه" عبر حسابه: "مع بعض العند تتحقق الأحلام ولو بعد حين"، وقد تلقي العديد من التهاني من متابعيه الذين أبدوا سعادتهم في اخراج

عمل فني مأخوذ عن مؤلفات الدكتور أحمد خالد توفيق، وتمنوا له التوفيق.

يذكر أن "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات خيالية تحمل نفس الاسم للدكتور أحمد خالد توفيق، وتدور حول شخصية خيالية لطبيب مصري متقاعد يمر بالعديد الحوادث الخارقة للطبيعة في حياته.







