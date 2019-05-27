وجوه جديدة أحبها الجمهور في دراما رمضان

تشهد دراما رمضان هذا العام العديد من المنافسات القوية، حيث تميزت بتنوع الموضوعات التي تناولتها، ما بين الإثارة والتشويق، والرعب، والإنساني، والأكشن، كما نلاحظ أنه في الفترات الأخيره اعتمد المخرجين والمنتجين على ظهور الوجوه الجديدة في أعمال الدراما والسينما، خاصة في الموسم الرمضاني.
وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" أبرز الفنانين الشباب الذين لفتوا الأنظار إليهم في الموسم الرمضاني:
خالد أنور
لفت الأنظار إليه بموهبته وأدائه المتميز والبسيط في التمثيل منذ ظهوره العام الماضي مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية" ومسلسل "أبو عمر المصري" للفنان أحمد عز.
وحرص خالد هذا العام على التطوير من أدائه بشكل أكبر، ما جعله يلفت أنظار الجمهور بشكل أكبر إليه خلال أدائه دور "حسن" في مسلسل "طلقة حظ"، ودور "شريف" في مسلسل "زودياك".
أحمد عبدالمنعم
لفت الفنان الشاب أحمد عبدالمنعم الأنظار إليه من خلال دور "شاكر" الذي قدمه في مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني.
مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وجمال سليمان، وسوسن بدر، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد داوود، وعمر السعيد، تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.
محمد المغربي
أحب الجمهور اتباعه المدرسة العفوية وتلقائيته
بيتر أشرف
بخفة دمه وأدائه التلقائي البسيط طل على جمهوره بثلاثة أعمال خلال السباق الرمضاني لهذا العام، وهما "كلبش 3"، "سوبر ميرو"، "فكرة بمليون جنيه".
محمود إمام
أحبه الجمهور عقب ظهوره في مسلسل "هوجان" للفنان محمد عادل إمام، حيث إن محمود معروف بأدائه التلقائي البسيط على الشاشة.
"هوجان" بطولة محمود إمام، كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، عايدة رياض، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".
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