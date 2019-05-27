بالفيديو.. برومو فيلم "محمد حسين" يتخطى النصف مليون مشاهدة

تخطى البرومو الرسمي لفيلم "محمد حسين" للفنان محمد سعد، حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

سيدخل الفيلم في المنافسة السينمائية

لموسم عيد الفطر لهذا العام، ويعتبر عودة لسعد بعد غياب عامين عن السينما، حيث كانت آخر افلامههو "الكنز" الذي عرض عام 2017، بمشاركة الفنان محمد رمضان، روبي، هند صبري، أحمد رزق.

يذكر أن "محمد حسين" بطولة فريال يوسف، أنعام سالوسة، سمير صبري، مي سليم، محمد ثروت، تأليف:شريف عادل، وإخراج:محمد علي.