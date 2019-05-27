تخطى البرومو الرسمي لفيلم "محمد حسين" للفنان محمد سعد، حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
سيدخل الفيلم في المنافسة السينمائيةلموسم عيد الفطر لهذا العام، ويعتبر عودة لسعد بعد غياب عامين عن السينما، حيث كانت آخر افلامه
يذكر أن "محمد حسين" بطولة فريال يوسف، أنعام سالوسة، سمير صبري، مي سليم، محمد ثروت، تأليف:شريف عادل، وإخراج:محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. برومو فيلم "محمد حسين" يتخطى النصف مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.