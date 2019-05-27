كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 21 مسلسل شباب البومب 8 مسلسلات خليجية رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حملت الحلقة الـ 21 من المسلسل الكوميدي الشهير "شباب البومب 8" عنوان "أسوارة أمي"، حيث جسّدت ظاهرة استعارة الذهب بين النساء.

وبدأت الحلقة بحضور بطل المسلسل عامر (فيصل العيسى) إلى المنزل للجلوس والراحة، إلا أن شقيقته تطرده من المنزل، وتخبره أنه لا يوجد له مكان لوجود نساء غريبات في المنزل (ضيوف) عند والدتها.

وتتحدث أم عامر مع إحدى صديقاتها التي تشتكي من زوجها بسبب قيامه بشراء كل ما ترغبه من احتياجات للمنزل وذهب وملابس، الأمر الذي يزعج أم عامر كثيرًا بسبب اعتقادها أنها تسخر منها، بعد ذلك تتفاجأ أم عامر بأن صديقتها تريد استعارة الأسورة الذهبية الخاصة بها والتي شاهدتها وهي ترتديها.

تتوجه صديقة أم عامر إلى المنزل بعد أن قامت باستعارة الأسورة الذهبية كي تتفاخر بها أمام زوجها، هنا يذهب عامر مع أصدقائه إلى الاستراحة لمشاهدة إحدى المباريات النهائية، لكنه يتذكر أن والدته أخبرته أنها تريده أن يقوم بإيصالها لإحدى العزائم.