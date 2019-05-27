كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. دينا الشربيني ترفض العودة للندن وتكتشف مكان مقتل فريدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت نور "دينا الشربيني" الرجوع إلى لندن بعدما طلبت منها والدتها ذلك، حتى تبعدها عن عمر "أحمد السعدني" الذي يحاول الزواج منها، وأصرّت نور على استكمال بحثها حول قاتل فريدة "ريهام عبد الغفور"، كما اكتشفت النيابة أن المكان الذي اكتشفته نور هو مرسم تأجره فريدة، وهو أيضًا المكان الذي قُتلت فيه، وللمرة الثانية ذهبت نور للطبيب النفسي لتستكمل استرجاع ذكرياتها، لتتذكر بالكامل تحرش زوج والدتها بها، ودخول فريدة المفاجئ، وصفعه لها على وجهها، وأكد الطبيب أن هذا ما صنع حاجزًا بينها وبين والدتها والرجال أيضًا.

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كما أشادت النجمة أصالة بأداء النجمة دينا الشربيني على حسابها الرسمي بانستجرام وكتبت "مو معقول كيف بتمثل فوق الرائعة دندونة"، وكتب الناقد سيد محمود سلّام أن النجمة دينا الشربيني تفوقت على نفسها في زي الشمس، كما كتبت الناقدة الدكتورة أمل الجمل أن النجمة لديها العديد من المشاهد الرائعة والأقوى من مشهد اكتشاف الخيانة، مثل الانتقال من الفرحة للارتباك، وكذلك العديد من المشاهد التي تعبر فيها بعينها فقط.

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.