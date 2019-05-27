كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل فتنة الحلقة 21 مسلسلات خليجية رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع جمال بك في غرام "فتنة"، حبيبة الشيخ طراد صاحب الصقر، وهو ما كشفه حديثه إلى أخيه، بأحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "فتنة"، الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية" في الـ11 بتوقيت السعودية.

وخلال الحلقة، ظل التاجر جمال بك، يفكر في "فتنة" التي رأها خلال زيارته إلى ابن عمها رميح، فهل يتصاعد العداء بينه وبين الشيخ طراد، بسبب هذا الحب؟ وماذا ستفعل فتنة في حال حاول جمال بك لقاءها؟

دارت أحداث الحلقة أيضا، حول اقتحام الشيخ طراد، لدكان جمال بك، وسؤاله عن متروك، محذرا أن يكون لجمال بك يد فيما حدث له.