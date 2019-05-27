كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل كلبش الحلقة 21 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمواجهة سليم الأنصارى مع أكرم صفوان - هشام سليم، أشهر الأنصارى السلاح فى وجه ليقتله، فقال له صفوان، أنه إذا سعى لقتله سيموت ابنه مالك، وبالتالى سيخسر أكثر ، خاصة بعدما استشهد حسام زوج أخته، فبدأ الأنصارى فى التفكير فى حديث أكرم، وشعر بخوف على ابنه، وفى تذكر حديث بينه الأنصارى وحسام عن طريقة الفلاش باك، تذكر ما قاله حسام عن البحث عن رأس الحية وإستئصال جذورها، ليهدأ الأنصارى ويفكر فى التخطيط فى التخلص من أكرم صفوان، ليذهب ويتركه.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.

شهدت الحلقة 21 من مسلسل كلبش، أحداثا وتفاصيل جديدة ، حيث بدأت الحلقة